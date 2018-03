Hans strijdt voor behoud van De Poel in Amstelveen

AMSTELVEEN - Het is een veelbesproken onderwerp in Amstelveen: het meer De Poel. Hans van Ommen vindt dat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen extra aandacht moet zijn voor deze plas en daarom gaat hij stemmen.

Je kon er namelijk altijd lekker zeilen, maar inmiddels vindt Van Ommen de plas een dooie boel. "Het wordt verslonsd hier. Het is jammer dat het allemaal verloren is gegaan. "Tegen alle Amstelveners wil ik zeggen: 'realiseer je je dat dit een prachtige plas is die behouden moet worden voor jou en je kinderen."