De Peiling: Capabele bestuurders of stuntelende stoethaspels?

NOORD-HOLLAND - Hoe zie jij de het gemeentebestuur in jouw woonplaats? Zijn het capabele bestuurders, goedwillende amateurs of stuntelende stoethaspels?

Beste raadslid

Johnas van Lammeren is verkozen tot 'Beste Raadslid van Nederland'. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Amsterdam kreeg gisteravond in Paradiso een prijs uitgereikt.

Kwaliteit onder druk

De kwaliteit van het gemeenteraadswerk staat onder druk. Gemeenten hebben steeds meer moeite om geschikte kandidaten te vinden voor het werk. Ondertussen moeten gemeenteraden over steeds meer zaken beslissen, nu de rijksoverheid veel taken naar gemeenten heeft afgestoten. Veel partijen hebben moeite om in gemeenten voldoende goede raadsleden te vinden.

Hogere vergoeding

Eind vorig jaar deed de Nederlandse Vereniging van Raadsleden een oproep aan minister Ollongren om de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten te verhogen. Die vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners. In de vier grote steden krijgen raadsleden meer dan 2.000 euro per maand, in kleine gemeenten soms minder dan 300 euro, terwijl de werkdruk niet veel verschilt.

Opgestapte raadsleden

In de afgelopen vier jaar stapten 1.300 van de bijna 9000 raadsleden in heel Nederland voortijdig op. De voornaamste reden om het bijltje erbij neer te gooien is dat het raadswerk te veel tijd kost. Soms is ook een nieuwe baan of de gezondheid een reden om te stoppen. Verschil in inzicht met de eigen partij is minder vaak een reden om op te stappen.

Kleine partijen

Uit onderzoek blijkt dat raadsleden van lokale partijen er eerder mee ophouden dan lokale vertegenwoordigers van landelijke partijen. Alleen de SP is de uitzondering: bijna een kwart van de raadsleden van de SP haalde de eindstreep niet. Het CDA is het meest stabiel. 12 procent van de CDA raadsleden maakte de termijn van vier jaar niet vol.

Wat vind jij?

