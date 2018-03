Achterop bij hijgende burgemeester Gooise Meren: "Vals plat, dat merk je wel"

BUSSUM - Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in de gemeente Gooise Meren niet zo hoog. Om dit jaar meer mensen naar het stemlokaal te krijgen, heeft burgemeester Han ter Heegte een ludieke actie bedacht: je kan bij hem achterop de fiets naar het stemlokaal.

Een jonge bewoner van 100 kilo uit Bussum leek het wel een goed idee om achterop te springen, dus moest de burgemeester een aardig verzetje trappen om een 'heuveltje' op te komen. "Het gaat best wel goed, maar het is vals plat. En dat merken we wel", aldus een hijgende Ter Heegte. "Achterop is leuk, maar het kon wel iets comfortabeler", aldus de stemmer.

De jongen die achterop de fiets meeging vindt het belangrijk dat je gebruik moet maken van je stemrecht zodat er een goed beeld wordt geschept van wat de burger in Gooise Meren wil.