Fred doet verslag vanuit stembureau in Heemskerk

HEEMSKERK - Onze verslaggever Fred Segaar is op bezoek bij buurtcentrum de Schuilhoek in Heemskerk. Het buurtcentrum is speciaal voor vandaag omgebouwd tot stembureau.

Er zijn veel oudere stemmers in het buurtcentrum die toch een andere mening hebben over de politiek dan de jongeren generatie. Voor het live verslag, kijk hier.