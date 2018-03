Zorginstelling opent 'jubileumbos' in Julianadorp: "Paradijs in de zomer"

JULIANADORP - Op het Noorderhaventerrein van 's Heeren Loo is vanmiddag een compleet nieuw bos geopend. Voor elke medewerker, cliënt en vrijwilliger die 25 jaar of meer aan de zorginstelling verbonden is, is een boom geplant. In totaal zijn 360 nieuwe bomen op het terrein neergezet.

De bomen kwamen vorige week al binnen bij de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten hebben de bomen samen met hun begeleiders in de grond gezet. Een flinke klus, vertelt bewoner Robbie de Wacht: "Gelukkig zijn we met veel mankracht. Met onze begeleiders en collega's slepen we ons er doorheen. Dat gaat ontzettend goed."

Traditie

Het planten van een boom voor elke jubilaris was er ooit al een traditie, maar daar kwam in 2004 de klad in. Directeur Wiebrand Top heeft het nu weer nieuw leven ingeblazen. Ook met terugwerkende kracht heeft iedereen een boom gekregen.

Top: "Onze hoofdtaak is goede zorg verlenen aan die 450 mensen met een verstandelijke beperking die hier wonen. Dit is hun leven. Dat doen we met meer dan 750 medewerkers. En als die bomen dan ook nog zijn uitgekozen door al die mensen. Dan betekent dat, dat hun geschiedenis een plek krijgt in de geschiedenis van Noorderhaven."

Bomenparadijs

Dat het jubileumbos veel betekent voor de betrokkenen is wel duidelijk uit de reacties. Medewerkers die al lang met pensioen zijn, meldden zich om ook een eigen boom gepland te krijgen. Ook nabestaanden van overleden bewoners, vrijwilligers en medewerkers lieten van zich horen. "Ook die mensen zijn vandaag bij de opening aanwezig", vertelt Wiebrand Top.

Het bos is straks voor iedereen. "Ook mensen uit Julianadorp of Den Helder, iedereen die niks kwaads in de zin heeft, nodig ik van harte uit om te komen genieten van alles dat dit terrein op het gebied van natuur en recreatie te bieden heeft. Straks als het zomer is het hier een groot bomenparadijs", zegt bewoner Robbie de Wacht. "Echt waar: dan weet je niet wat je ziet."