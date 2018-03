Deel dit artikel:











Jurgen op bezoek bij het noordelijkste stembureau van de provincie

TEXEL - Het is een tijdje reizen, maar dan heb je ook wat. Jurgen van Den Bos doet verslag in De Cocksdorp op Texel, waar het Noordelijkste stembureau van Noord-Holland te vinden is.

Dat het zover weg is van de centrale politiek op het vaste land, maakt de kiezers in Cocksdorp niet uit. Voor het hele verslag kijk hier.