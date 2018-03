DENK brengt stem uit in Saendelft

SAENDELFT - De politieke partij DENK deed vorig jaar al mee aan de landelijke verkiezingen, maar dit jaar zijn ze voor het eerst te zien om de verkiezingslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de gemeente Zaanstad. De partij denkt zelf drie zetels te kunnen halen.

Verslaggever Michel Gijselhart volgde een van de partijleden van DENK tijdens het uitbrengen van haar stem. Ze nam er even de tijd voor: "Maar dat is zeker nodig. Je moet eerst even goed kijken en rustig nadenken voordat je gaat stemmen. Dat raad ik iedereen ook aan", aldus het lid.