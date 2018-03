Deel dit artikel:











Politieagent houdt na achtervolging op geleende fiets drugsdealer aan Foto: Shutterstock

BEVERWIJK - Een 29-jarige man uit Deurne die in Beverwijk drugs aan het verhandelen was, had gistermiddag de pech dat hij een vindingrijke agent achter zich aan had. Na een spectaculaire achtervolging per politieauto en vervolgens per geleende fiets, wist de agent de dealer aan te houden.

Agenten zagen rond 13.00 uur een auto rijden over de Prinsessenlaan in Beverwijk. Toen de politie deze auto wilde laten stoppen, verhoogde de bestuurder zijn snelheid. Hij reageerde niet op het stopteken en ook niet op het zwaailicht en de sirene van de agenten. Uiteindelijk stopte de automobilist op de Breestraat. Zijn passagier sprong de auto uit en ging er rennend vandoor. Waar hij niet op had gerekend was dat de agent een fiets van omstanders leende en zo de wegrennende man kon inhalen. Even verderop kon de man worden opgepakt. Zelfs de aanhouding ging niet zonder slag of stoot, de man verzette zich hevig. De politie was genoodzaakt pepperspray te gebruiken. In de zakken van de arrestant vonden de agenten 28 zakjes met hasj en een joint.