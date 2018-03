Deel dit artikel:











FIT! #6 | Maureen gaat 'paardenfluisteren' Foto: FIT!

SPIERDIJK - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #6 gaat Maureen 'op zoek naar zichzelf' tijdens een workshop Emotionele Intelligentie met paarden in Spierdijk.

"Een belangrijk onderdeel van mijn vlog FIT! is ook 'geestelijk' fit zijn", vertelt Maureen. "Vandaag iets waar je niet vaak van hoort: iemand die werkt met paarden om mensen met uiteenlopende problematieken te helpen. Van een teambuilding tot individuele zaken zoals burnout of rouwverwerking." Paardenfluisteraar

"De term paardenfluisteraar is leuk, maar dat suggereert vooral dat de trainer iets magisch doet met paarden", aldus Maureen. "Dat is in dit geval niet waar. Larissa van de EQ Academy doet iets magisch met paarden én mensen! Ze leest paarden en de reactie van de edele dieren op jou. Aan de hand daarvan kan ze een uniek inzicht geven in de menselijke psyche." Maureen heeft wat onprettige ervaringen met paarden gehad, maar na deze workshop was ze haar angst snel vergeten. Kijk hier zelf: