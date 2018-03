Haarlem krijgt binnen tien jaar nieuw ziekenhuis

HAARLEM - In Schalkwijk in Haarlem komt waarschijnlijk een nieuw ziekenhuis. Het moet worden gebouwd op het parkeerterrein naast het huidige ziekenhuis, op de hoek van de Europaweg en de Boerhaavelaan.

Het is nog niet helemaal zeker dat er een nieuw ziekenhuis komt. Volgens een woordvoerder van het Spaarne Gasthuis moeten er nog haalbaarheidsstudies worden gedaan voor er een concreet plan komt. "We zijn al tijden in gesprek met de gemeente over wat de opties zijn."

Volgens hem moet er sowieso wel íets gebeuren. Het huidige gebouw dateert uit 1972. "Over tien jaar is het pand waarschijnlijk afgeschreven."

Een eventueel nieuw ziekenhuis zou in fasen worden gebouwd, meldt Haarlems Dagblad. Er zou een ondergrondse parkeergarage komen. Als het nieuwe ziekenhuis klaar is, verhuizen de verschillende afdelingen gefaseerd uit de huidige gebouwen.

Op de plek waar het ziekenhuis nu staat, komen waarschijnlijk woningen.