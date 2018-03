VVD Bloemendaal plaatst campagneborden die eigenlijk niet mochten

BLOEMENDAAL - Ondanks een verbod op losse verkiezingsborden om lantaarnpalen heen hangt heel Bloemendaal vol met zulke borden van de VVD. De gemeente doet er niks aan en andere partijen zitten met de handen in het haar.

Dit meldt Hart voor Bloemendaal op Twitter. Volgens de lokale partij heeft de VVD in hun gemeente tweehonderd illegale verkiezingsborden opgehangen, net de dag voor de verkiezingen. Dit aantal wordt ook door de gemeente naar buiten gebracht.

Hart voor Bloemendaal vindt het raar dat het nu juist de VVD is die deze stunt uitgevoerd heeft, aangezien de verantwoordelijk wethouder van het verbod lid is van de rechtse partij. Het is inmiddels gemeld bij de kiesraad.

Een woordvoerder van de lokale VVD had er het volgende over te zeggen: "Het waren niet 200 borden, maar slechts 42. Daarnaast zijn de borden dezelfde dag door onze partij nog weer weggehaald. Het komt doordat de gemeente aan partijen verschillende dingen verteld heeft."

De gemeente Bloemendaal zegt dat de borden inmiddels ook al weggehaald zijn. Wel ontkracht de gemeente de uitspraak van de VVD dat alle borden door de partij weggehaald zijn, aangezien de gemeente vanochtend zelf nog borden weg heeft moeten halen.