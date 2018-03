Deel dit artikel:











Mirjam stemt tegen geweld in Hoornse wijk Kersenboogerd Foto: NH Nieuws

HOORN - De wijk Kersenboogerd in de gemeente Hoorn staat bekend om een reeks incidenten die te maken hebben met geweld. Mirjam Idema Willems is een van de bewoners in de wijk die hiermee te maken heeft gehad. Haar zoon werd namelijk uit het niets in elkaar geslagen.

"Hij heeft er lichamelijk niet veel aan over gehouden, maar psygisch wel en dat is heel erg", aldus Mirjam. Zij brengt vandaag haar stem uit op een partij in de gemeente die extra aandacht wil geven aan de incidenten in de wijk Kersenboogerd.