Zoë mag voor het eerst stemmen: "Partijen hebben me niet overgehaald" Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Voor het eerst stemmen is natuurlijk altijd spannend, maar waar welke partij moet je kiezen? Dat is ook de grote vraag van de Purmerendse Zoë. Zij is achttien en gaat voor het eerst met het stembiljet naar het lokaal. Alleen heeft nog geen enkele partij haar weten over te halen.

NH Nieuws-verslaggever Mischa Korzec sprak haar een aantal uur voor dat zij gaat stemmen. "Er zijn niet zoveel partijen in de gemeente Purmerend die iets doen voor jongeren", aldus Zoë. Bekijk de hele video hieronder.