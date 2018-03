Reststromen verwerken tot beton

ALMERE - Recyclingmaatschappij De Vijfhoek uit Almere gaat samen met een aantal partners investeren in technologie om de productie van groen beton mogelijk te maken. Daarover is met de gemeente Almere overeenstemming bereikt.

De gemeente Almere gaat akkoord met de overeenkomst en de daarin gemaakte afspraken over de subsidie. Dit betekent dat de Vijfhoek aan de slag gaat met de uitvoering van het plan 'Circulaire economische gebiedsontwikkeling Almere'. De Vijfhoek gaat samen met andere partijen onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van groen beton.

Circulaire stad

De gemeente Almere wil een circulaire stad zonder afval worden. Vanuit deze ambitie stimuleert de gemeente bedrijven om ideeën te ontwikkelen om uit de reststromen van de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken. Beide partijen zijn het eens over de financiering. Bijna 2,5 miljoen komt uit het Fonds Verstedelijking Almere. De eigen investering bedraagt ruim 7 miljoen euro. Daarmee komt het totale bedrag op 9,6 miljoen euro.

Nieuwe duurzame betoncentrale

De financiering omvat het totaalplan om de productie op grote schaal van recycle en groen beton mogelijk te maken, inclusief de verwerking van reststromen en de investering in research & development die daarvoor nodig is. Op de Vijfhoek wordt geïnvesteerd in een nieuwe duurzame betoncentrale. Deze centrale is de aanjager voor het project. De betoncentrale gaat enkel groen beton produceren. De input voor dit recyclebeton wordt met name gemaakt uit stedelijke reststromen, afkomstig van de recycleperrons, Stadsreiniging en het openbare gebied van Almere.

Gerecycled materiaal

Het beton wordt ook weer toegepast in Almere en in de regio. Het recyclebeton bestaat voor 30 tot 50 procent uit gerecycled materiaal. Dit betreft constructiebeton. Het doel is de komende jaren deze percentages te verhogen tot een betonreceptuur bestaande uit 80 procent recyclemateriaal. Niet constructief beton zal uiteindelijk met 100 procent gerecycled materiaal worden gemaakt en kan worden ingezet voor onder andere fietspaden, aldus het uitvoeringsplan.

Reststromen niet langer afval

Met het plan van de Vijfhoek willen de initiatiefnemers laten zien dat er verschillende circulaire oplossingen zijn voor het verwerken van reststromen. Reststromen moeten niet langer als afval worden gezien, maar juist als nieuwe grondstof. De gemeente Almere wil een voorbeeld zijn voor andere overheden en laten zien dat circulaire economie ook met concrete mogelijkheden kan worden gerealiseerd.