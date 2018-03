Deel dit artikel:











Bevolking Oosterleek stemt in speciale 'kiesbus' Foto: NH Nieuws

OOSTERLEEK - In Oosterleek in de gemeente Drechterland houden ze niet van een 'normaal' stemlokaal, dus pakken ze het daar helemaal anders aan. Burgers mogen daar in een oude schoolbus stemmen. NH Nieuws-verslaggever Floris Roubos keek hoe het er daar aan toe ging.

Margreet uit het dorp was een van de eerste die naar de bus toe ging om haar stem uit te brengen. Ze was resoluut op de vraag op welke partij ze ging stemmen: "ik stem op mijn partner, want die is verkiesbaar in deze gemeente", aldus de Oosterleekse.