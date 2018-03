Deel dit artikel:











Mindervalide Joopie gaat stemmen voor terugkeer openbaar vervoer in Velsen-Noord Foto: NH Nieuws

VELSEN-NOORD - Een belangrijke dag voor de ouderen van zorgcentrum de Schulpen in Velsen-Noord. Al zes jaar kunnen ze geen beroep meer doen op het openbaar vervoer, want de bus rijdt niet meer langs het zorgcentrum. Joopie vindt dat daar verandering in moet komen en gaat daarom naar het stemlokaal.

"We willen de bus weer terug die al zes jaar niet meer rijdt", aldus een furieueze Joopie. "Er zijn een hoop mensen die niet goed ter been zijn en voor die mensen moet de bus weer terugkomen." NH-verslaggever Dennis Mantz ging met Joopie op stap naar het stemlokaal. Kijk hier mee hoe dat ging.