Drukke en belangrijke verkiezingsdag in gemeente Zaanstad Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - In de gemeente Zaanstad wordt er vandaag volop gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waar gaan de burgers voor stemmen? NH Nieuws-verslaggever Michel Gijselhart is er de hele bij om verslag te doen van wat er op deze speciale dag gebeurt in Zaanstad.

Zo gaat Michel in gesprek met de nieuwe partij DENK. Ook volgt hij een jongen van de SP die nog niet mag stemmen en zelf niet gekozen mag worden, maar misschien wel in de raad belandt. Jan de Bruin van actiegroep Kultuurklutsers die strijden tegen het nieuwe cultuurhuis in de gemeente Zaanstad komt in zijn vlogs ook nog aan bod. Kortom: een hoop verkiezingsnieuws om te volgen op de Facebookpagina van Michel.