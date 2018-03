Verschillende politiekorpsen waarschuwen voor golf van woninginbraken

NOORD-HOLLAND - De politiekorpsen van Haarlem en Hollands Kroon waarschuwen voor een golf van woninginbraken. Hoeveel inbraken er de laatste tijd zijn gepleegd, is niet bekendgemaakt.

In Haarlem wordt volgens de politie de laatste tijd vooral veel overdag ingebroken bij portiekwoningen in het centrum. Mensen die een verdachte situatie zien, wordt aangeraden direct 112 te bellen.

In de gemeente Hollands Kroon is het volgens de politie vooral vaak raak in Middenmeer en Wieringerwerf. De wijkagent vraagt beheerders van Whatsapp-buurtpreventiegroepen contact met hem op te nemen.