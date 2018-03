Deel dit artikel:











Mischa doet verslag over de verkiezingen in Purmerend

PURMEREND - Onze verslaggever Mischa Korzec is vabdaag de hele dag in Purmerend om daar verslag te doen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Als speciale gast heeft hij NH stagair Zoë mee, die dit jaar voor het eerst mag stemmen. Zijn verslagen zijn terug te vinden op zijn facebookpagina.