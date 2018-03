Deel dit artikel:











Texelse De Cocksdorp heeft noordelijkste stembureau van Noord-Holland Foto: NH Nieuws

TEXEL - In heel Noord-Holland staan stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar die in De Cocksdorp op Texel is wel een beetje bijzonder. Het stembureau in dat dorp is namelijk het noordelijkst gelegen in onze provincie.

NH Nieuws-verslaggever Jurgen van den Bos nam de vroege boot naar het eiland om het stembureau te bezoeken en welke mensen zich de noordelijkste stemmers van Noord-Holland mogen noemen. Hoe voelt het om zo ver van het bestuurscentrum Den Haag te stemmen?