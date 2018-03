Deel dit artikel:











Waar is het dichtstbijzijnde stembureau bij jou in de buurt? Foto: waarismijnstemlokaal.nl

NOORD-HOLLAND - Op uw stempas is te zien waar de dichtstbijzijnde stemlocatie is bij je woning in de buurt, maar stel dat je in de pauze van je werk wilt stemmen? Daarvoor is er de website: Waar is mijn stemlokaal?

Op de site kan je zoeken op gemeente of je kan de site je locatie laten gebruiken. Bij elk stembureau staat ook aangegeven of het rolstoeltoegankelijk is.