Wietplantage aangetroffen in pand van Enkhuizense verkiezingskandidaat Foto: Shutterstock

ENKHUIZEN - Jaap Kastermans (51), nummer zes op de kieslijst voor de VVD in Enkhuizen, werd vorige week geconfronteerd met vervelend nieuws. In een pand dat in zijn bezit is, trof de politie vorige week dinsdag bijna vierhonderd wietplanten aan.

De politicus verhuurt het pand. Hij zou zelf aangifte hebben gedaan, schrijft het NoordHollands Dagblad vandaag. "Ik vind het natuurlijk niet prettig dat dit mij overkomt", zegt hij tegen de krant. Kastermans had al een tijdje zijn bedenkingen over de huurders van de woning, een Vietnamees echtpaar. Die zijn er volgens hem uiteindelijk nooit gaan wonen. "Het huis zou nieuwe kozijnen krijgen, maar toen de kozijnenmaker bij het huis aankwam, deed niemand open", vertelt hij. "De woonkamer was leeg." De medefinancierder van het huis, Co Pronk uit Grootebroek, kan dit bevestigen. De politie meldt aan het dagblad dat bij het huis een 62-jarige man uit Enkhuizen en een 27-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats zijn aangehouden. De twee tapten ook illegaal stroom af. Witwassen

Eind januari zou een van de panden van Kastermans ook al eens betrokken zijn geweest bij een politiezaak. Toen werd het pand binnengevallen wegens witwaspraktijken. Volgens Kastermans zegt dit niets. "Ik verhuur panden. Ik heb er zo veel dat zoiets wel eens kan gebeuren."