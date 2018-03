Politie houdt minderjarigen aan voor gewapende overvallen

NOORD-HOLLAND - De politie heeft vier minderjarigen aangehouden die worden verdacht van het plegen van meerdere gewapende overvallen. De jongens zijn tussen de 13 en 16 jaar.

De jongens worden verdacht van vijf overvallen. Op maandag 8 januari werd de eerste overval gepleegd bij tankstation Total aan de Verzetslaan in Purmerend. Rond 20.15 uur drongen drie jongens de zaak binnen. Ze bedreigden de medewerkster met een vuurwapen. Een vierde verdachte zou op de uitkijk hebben gestaan. De medewerkster kon vluchten. De jongens namen een paar chocoladerepen mee en sloegen een bos bloemen kapot.

Op 14 februari werd rond 21.00 uur een overval gepleegd op een snackbar aan de Van Beekstraat in Landsmeer. Twee jongens dreigden met een vuurwapen en namen geld mee. Dezelfde avond werd een avondwinkel aan de Kepplerstraat in Zaandam overvallen. Ook toen hadden twee verdachten een vuurwapen bij zich. Ze namen een klein geldbedrag mee.

Gewelddadige overval

Een dag later was een overval bij een benzinepomp aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Twee jongens hadden een mes bij zich. Ze namen wat geld en sloffen sigaretten mee. Op dezelfde dag werd rond 18.45 uur snackbar Family in Oostzaan overvallen door twee mensen. Niet alleen het personeel werd bedreigd, klanten moesten ook op de grond liggen. De politie beschrijft dit als de meest gewelddadige overval. "De emotionele gevolgen voor alle betrokkenen zijn groot."

Hoe de politie bij de vier verdachten terecht is gekomen, is niet bekendgemaakt. Bij bijna alle overvallen werd gebruikgemaakt van gestolen scooters om te vluchten. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.