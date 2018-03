ING doet drie miljoen dubbele afboekingen

AMSTERDAM - Mensen die vanochtend hun ING-bankrekening checken, zouden wel eens raar op kunnen kijken. De bank deed namelijk vandaag verschillende dubbele afboekingen.

Veel gedupeerden zien op hun rekening dat bedragen die gisteren zijn afgeschreven, vandaag nog eens zijn afgeschreven. Een woordvoerder vertelt aan de NOS dat per ongeluk een batch, oftewel een reeks betalingen, twee keer is afgeboekt. In totaal gaat het om drie miljoen transacties.

De dubbele afboekingen worden zo snel mogelijk teruggedraaid, verzekert de bank. Hoe lang het duurt voordat alles is hersteld, kon de woordvoerder niet zeggen. Klanten worden geïnformeerd over het probleem via sociale media en de klantenservice van de bank.