VELSEN - De gemeente Velsen wil er vandaag alles aan doen om een hoog opkomstpercentage te halen voor de verkiezingen. Daarom zetten ze vandaag een mobiele stembus in.

NH-verslaggevers Fred Segaar en Dennis Mantz nemen deze morgen direct even een kijkje in het gele gevaarte. De bus staat momenteel in Driehuis: