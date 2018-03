VIDEO: Megaproces tegen Haarlemse Hells Angels van start

HAARLEM - In de beveiligde bunker in Amsterdam start vandaag na jaren van politieonderzoek de grote rechtszaak tegen de Hells Angels Haarlem, die maar liefst drie maanden in beslag zal nemen. In totaal staan er tien verdachten voor de rechter. Negen daarvan zijn volwaardig lid van de motorclub.

Ook de stichting Hells Angels Haarlem staat vanaf vandaag terecht. En dat heeft een reden. Alle Hells Angels wordt deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Mocht dit bewezen worden, dan heeft justitie een eerste stap gezet in het verbieden van de motorclub. Ook kan de hele stichting worden bestraft.

Doorbraak

Dat zou een doorbraak zijn in de strijd van justitie tegen motorclubs. Want een verbod op een club blijft een moeilijke opgave en moet lopen via de civiele rechter. Niet alleen moet worden aangetoond dat alle leden zich met criminaliteit bezighouden, er moet ook hard gemaakt kunnen worden dat er in clubverband met elkaar wordt samengewerkt. En daar wringt de schoen.

Zo probeerde het Openbaar Ministerie in 2007 de Hells Angels in Amsterdam te verbieden. De zaak werd uiteindelijk - wegens procedurefouten - niet in behandeling genomen. Tegen de chapter Northcoast uit Harlingen kwam het in 2006 wel tot een rechtszaak, maar uiteindelijk vond de rechter dat het recht op vereniging zwaarder woog dan de criminele activiteiten waar de individuele leden zich mee bezighielden.

Maar wil justitie überhaupt kans hebben op een algemeen verbod van de Hells Angels Haarlem, dan moeten de leden wel eerst schuldig bevonden worden.

Afgeluisterd

De Hells Angels zijn in ieder geval in 2015 en 2016 afgeluisterd door de politie. Hun telefoongesprekken en ook de gesprekken in het clubhuis staan op band.

Het Openbaar Ministerie vervolgt zes van de Haarlemse Hells Angels voor uitsluitend het lidmaatschap van een criminele organisatie. Een ander strafbaar feit is niet gevonden, ondanks het omvangrijke onderzoek tegen ze. Zij zijn in afwachting van de rechtszaak op 'vrije voeten'. Ze dragen wel een enkelband, hebben een gebiedsverbod en een contactverbod met clubgenoten. Opmerkelijk: Hells Angel Petrus B. mocht op vakantie naar Griekenland, met als voorwaarde dat hij zijn enkelband direct na terugkomst weer om zou doen.

Lees ook: Verdachte Hells Angel wil op vakantie naar Kos: enkelband mag twee weken af

Er is sprake van drie hoofdverdachten, justitie verdenkt hen van meerdere, ernstige strafbare feiten:

Lysander de R. wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, brandstichting bij sporthal De Weijver, meerdere afpersingen, bedreiging, betrokkenheid bij het in brand steken van de auto van oud-burgemeester Bernt Schneiders, wapenbezit en een poging tot zware mishandeling. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij met rivaliserende motorclub Mongols MC in Rotterdam.

Lees ook: Haarlemse Hells Angels gelinkt aan beschietingen sporthal De Weijver

Frank L. wordt verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie, brandstichting bij sporthal De Weijver in Opmeer. En verder van handel in verdovende middelen en afpersing, en betrokkenheid bij een vechtpartij met rivaliserende motorclub Mongols MC in Rotterdam.

Richard van der H. wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, brandstichting bij sporthal De Weijver, afpersingen, betrokkenheid bij het in brand steken van de auto van oud-burgemeester Bernt Schneiders, afpersing en bedreiging. En daarnaast van betrokkenheid bij een vechtpartij met rivaliserende motorclub Mongols MC in Rotterdam.

Lees ook: Na schietpartij een schone lei voor motorclub Rogues: "Het is de kunst om vooruit te kijken"

Wapenbezit en mishandeling

De president van de Hells Angels Haarlem Lysander de R. zit ook nog een celstraf uit voor andere vergrijpen. Hij had twee derde van zijn celstraf van dertig maanden voor wapenbezit en mishandeling erop zitten. Maar omdat hij opnieuw was opgepakt in de Hells Angels-zaak, moet hij die celstraf volledig uitzitten van de rechtbank. Normaal kan je na twee derde van je straf onder voorwaarden vrij worden gelaten.

Er zijn een paar zaken die behandeld zullen worden, die ook bij NH Nieuws uitgebreid in het nieuws zijn gekomen:

Betrokkenheid bij het in brand steken van de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders.

Brandstichting bij sporthal De Weyver in Hoogwoud (wat mogelijk te maken heeft met een conflict met de lokale motorclub Rogues)

Een grote vechtpartij in Rotterdam tussen Hells Angels en rivaliserende motorclub Mongols MC.

Uitspraak op 21 juni

NH Nieuws zal de rechtszaak op de voet volgen. De rechtbank heeft ruim de tijd genomen voor de inhoudelijke behandeling. In totaal zijn er 24 zittingsdagen. De zaken worden los van elkaar behandeld, hoewel er in meerdere zaken sprake is van verdenking van deelname aan hetzelfde misdrijf.

De rechter zal op 21 juni uitspraak doen.