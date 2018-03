Johnas van Lammeren (PvdD) verkozen tot Beste Raadslid van Nederland

AMSTERDAM - (AT5) Johnas van Lammeren is gisteravond verkozen tot 'Beste Raadslid van Nederland'. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Amsterdam kreeg in Paradiso een prijs uitgereikt.

In de poptempel streed Van Lammeren tegen drie andere deelnemers, die eerder werden gekozen uit 338 inzendingen. Rick Brink (CDA, Hardenberg), Nourdin El Ouali (Nida, Rotterdam) en Willemien Treurniet (ChristenUnie, Middelburg) maakten ook nog kans op de prijs. De wedstrijd werd georganiseerd door Campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL.

De PvdD'er kreeg weliswaar niet de meeste stemmen van het publiek, maar werd dankzij de vakjury verkozen tot winnaar. "Van Lammeren wordt in de raad en daarbuiten door velen geroemd voor zijn werk", zo schreef de jury. "Hij is niet alleen een man van ideeën, maar brengt die in de raad ook tot leven. Wat hij voor elkaar heeft gekregen in zijn eentje in de Amsterdamse raad is bewonderenswaardig."

Vakjury en publiek

De Beste Raadslid van Nederland verkiezing is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstiuut. In totaal vonden drie rondes plaats waarbij niet alleen de vakjury maar ook de online publieksstem werd meegewogen. In totaal werden 84.680 stemmen uitgebracht vanaf de start op 15 februari tot en met de finale.

In 2014 werd Ron Meyer verkozen tot het Beste Raadslid. Hij was toen nog raadslid voor de Socialistische Partij in Heerlen. Eén jaar later werd hij gekozen tot partijvoorzitter van de SP.