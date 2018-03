Deel dit artikel:











Stembureaus later open door verloren sleutels en miscommunicatie Foto: Hans Slewe/ Joost Lammers

HILVERSUM / HAARLEM - Zeker twee stembureaus in Noord-Holland zijn vanmorgen later open gegaan dan de bedoeling was. In Hilversum was de sleutel van het stemlokaal zoek. In Haarlem was er een miscommunicatie tussen degene die het stembureau zou openen en de voorzitter. Er kon pas een uur later dan gepland worden gestemd.

In Hilversum gaat het om het stembureau op het stationsplein. Eigenlijk zou het gebouw om 07.30 uur open gaan, maar dat werd uiteindelijk 08.00 uur. Het stembureau in de bibliotheek op het Haarlemse station ging om 07.10 uur open in plaats van 06.00 uur, meldt een verslaggever van mediapartner Haarlem 105. Dat kwam door een miscommunicatie. Terwijl de leden van het stembureau en de voorzitter er al ruim anderhalf uur waren, kwam de vrouw van de bibliotheek pas rond 07.00 uur. Ze had geen idee dat ze te laat was. Ze dacht dat het gebouw op het station om 07.30 uur open zou gaan, net al de meeste andere stembureaus. Rond 06.00 uur stond er volgens de verslaggever al een rij. De voorzitter heeft mensen gevraagd later op de dag terug te komen. Een vrouw lukte dat niet. Zij baalde volgens de verslaggever, omdat dit het enige moment was waarop ze vandaag had kunnen stemmen.