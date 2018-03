Deel dit artikel:











'Brandweer Amsterdam smeet met miljoenen' Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - De Amsterdamse brandweer heeft jarenlang tegen de regels in extraatjes uitgekeerd aan personeel. In totaal is vier miljoen euro onrechtmatig uitbetaald, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat in handen is van het AD.

De geldsmijterij wordt geweten aan een foute bedrijfscultuur, aldus de krant. Vooral een regeling rond het vroegpensioen van brandweerlieden blijkt royaal te zijn misbruikt. Dat concludeert het Forensisch Onderzoeksbureau Integis, dat onderzoek deed in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Ook leden van de Ondernemingsraad hebben volgens het bureau ten onrechte geld gekregen. De brandweerleiding heeft de regelingen, die tien jaar lang zijn uitgekeerd, inmiddels gestopt. De al uitgekeerde bedragen van in totaal 3,9 miljoen euro zijn niet meer terug te vorderen, blijkt uit een aanvullend onderzoek van een advocatenkantoor dat in arbeidsrecht gespecialiseerd is.