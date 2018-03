Deel dit artikel:











Verkiezingsdag! Volg onze verslaggevers in jouw gemeente Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Vandaag is het zover: je kunt je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en je mag aangeven of je voor of tegen de Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bent. NH Nieuws houdt je de hele dag op de hoogte van de verkiezingen. Wat kun je verwachten?