Keukenbrand zorgt voor flinke schade aan woning Zaandijk Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

ZAANDIJK - Afgelopen nacht rond 00.30 uur is er brand ontstaan in de keuken van een woning aan de Guisweg in Zaandijk. De brandweer was er snel bij, omdat de kazerne in dezelfde straat ligt, maar kon niet voorkomen dat de woning flinke schade opliep.

De bewoners waren thuis toen de brand ontstond, maar konden op tijd de woning verlaten. Ze zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis, laat de woordvoering van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland weten. De brand heeft flinke schade achtergelaten aan de achterkant van de woning. Er zal vandaag moeten worden beoordeeld of de woning nog bewoonbaar is.