Haarlemse pakkenmaker gaat voetballers Oranje kleden

HAARLEM - Een grote eer voor het Haarlemse bedrijf Cavallaro Napoli. De pakkenmaker gaat de spelers en staf van het Nederlands mannen- en vrouwenvoetbalteam maatpakken aanmeten.

De oprichter van het pakkenbedrijf zegt vereerd te zijn en hoopt misschien wel de neerwaartse spiraal van het nationale elftal te doorbreken. "We zijn trots om deel uit te mogen maken van een nieuwe start en hopen dat onze met zorg uitgezochte outfits zullen bijdragen aan het succes van Oranje."

Lees ook: Haarlemse pakkenmakers kleden wereldsterren van voetbalclub Arsenal

Het kleden van voetbalteams is niet vreemd voor de pakkenmakers van Cavalarro Napoli. Topclubs Arsenal en AZ zijn al klanten van het Haarlemse bedrijf. Dat was onder meer reden voor de commercieel directeur van de KNVB, Jean-Paul Decossaux, om voor het bedrijf te kiezen. "We zijn erg blij met een partner die bekendstaat om zijn vakmanschap en betrokkenheid bij het voetbal", zegt hij.