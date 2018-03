Laatste voetbalschoenen Johan Cruijff geveild

AMSTERDAM - (AT5) De schoenen die voetballegende Johan Cruijff tijdens zijn laatste wedstrijd droeg, worden aankomende zaterdag voor het goede doel geveild. De opbrengst gaat naar de Sunday Foundation, die zich inzet voor kansarme kinderen in Sierra Leone.

Met het geld dat met de schoenen opleveren, wordt in het West-Afrikaanse land een school voor gehandicapte kinderen en weeskinderen gebouwd. Deze krijgt een speciale naam: 'Johan and Danny Cruyff Building', zo is te lezen op de website van de stichting.

Inspiratiebron

"Johan en ook Danny zijn al vele jaren een inspiratiebron voor onze stichting en de mensen in Sierra Leone", vertelt Sander de Kramer, één van de oprichters van de stichting. Volgens hem hadden Cruijff en zijn vrouw een "enorm hart voor kwetsbare kinderen."

Zo krijgen de kinderen van de scholen van Sunday Foundation al jarenlang kleding van het merk Cruyff Classics. "Nu eren wij Johan en Danny met hun eigen schoolgebouw." Wie nog een bod wil doen op de schoenen, kan tot vrijdagavond 20.00 uur een bedrag mailen naar info@sundayfoundation.org.