Bewoners woedend over containerwoningen in Purmerend "Het is gewoon schandalig"

PURMEREND - Bewoners van het Karekietpark in Purmerend zijn boos op de plannen en de communicatie van de gemeente om zo'n 44 nieuwe containerwoningen in de wijk te gaan bouwen. De plannen werden vandaag bekendgemaakt en dat vinden veel bewoners belachelijk. Vanavond hield de gemeente een informatiebijeenkomst voor de omwonenden.

Purmerend wil 120 containerhuizen plaatsen om woningtekort tegen te gaan. De containers komen te staan bij de McDonalds en aan de Westerweg, Etserstraat, Kanaalstraat en het Karekietpark. Veel bewoners van het Karekietpark zijn niet blij met de containerwoningen en vooral met de communicatie van de gemeente.

"Ik vind het te schandalig voor woorden. Ik ben samen met mijn medebewoners erg giftig over de situatie", vertelt een bewoner. Een ander ziet wel toekomst in de plannen, maar is het niet eens met de communicatie van de gemeente. "Ze hadden het eerder en duidelijke met de bewoners moeten bespreken. Niet zo een dag voor de verkiezingen", vertelt de bewoner.

Lees ook: Oppositie over containerwoningen in Purmerend: "Ordinaire verkiezingsstunt"

De containerwoningen worden allemaal ongeveer zo'n 30 vierkante meter groot en de eerste bewoners moeten dit jaar nog hun intrek kunnen nemen.

Reactie

Vincent Pirovano van de gemeente begrijpt de onvrede van de bewoners en probeert de vragen van de bewoners te beantwoorden. Hij vertelt veel bewoners dat de woningen nodig zijn om de hoge woningnood aan te pakken.

Lees ook: Woningnood in Purmerend: gemeente plaatst 120 containerhuizen