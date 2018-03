Deel dit artikel:











Weer raak op de Zeeweg: derde hert in korte tijd doodgereden Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

OVERVEEN - Op de Zeeweg in Overveen is wederom een hert doodgereden. Een auto kwam richting Bloemendaal aan Zee in botsing met het dier, dat ter plaatse direct bezweek.

Lees ook: Opnieuw hert aangereden op Zeeweg in Overveen De laatste tijd gaat het vaker mis op de Zeeweg. Gisteravond nog botste een auto op een hert. Twee weken geleden was het ook al raak. Toen raakte een scooterrijder gewond toen hij daar op een hert klapte. Bij de botsing van vanavond kwam de automobilist met de schrik vrij. De auto liep volgens een getuige veel schade op en moest worden weggesleept. Lees ook: Scooterrijder gewond na aanrijding met hert