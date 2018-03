Kelly bedenkt slechtste politieke slogan: "Beter een slechte slogan dan slecht beleid"

BEVERWIJK - "Als je dan toch een slechte slogan hebt, waarom dan niet meteen de allerslechtste?", zegt Kelly Uiterwijk met gevoel voor ironie. Haar slogan 'Zo VRIJ! als een aardbei!' werd vandaag verkozen tot allerslechtste politieke slogan van Nederland.

De slogan kon rekenen op 19,7 procent van de stemmen. Daarmee liet ze de slogans 'Minder belasting, meer bitterballen' (VVD Delft) en 'Bedankt dat je naar me omcake' (ChristenUnie Zwolle) met respectievelijk 14,4 en 12,8 procent van de stemmen ver achter zich.

Aardbeienstad

Veel mensen denken dat de slogan van VRIJ! Beverwijk lukraak gekozen is, maar niets blijkt minder waar. Beverwijk is van oorsprong namelijk een aardbeienstad en dat mag de stad volgens Kelly ook zeker uitstralen. "Ik ben een trotse aardbei en ik ben er ook trots op dat we nu landelijke bekendheid krijgen als aardbeienstad", aldus Kelly. "De aardbei is het symbool van een historisch en rijk Beverwijk, en daar zijn we trots op", vult lijstduwer Frans Koster aan.

Alle aandacht voor de slechtste slogan komt ze bij de nieuwbakken partij dus eigenlijk wel goed uit. "Aan promotie hebben we vandaag niets te klagen. Maar wij zeggen dan wel: 'Beter een slechte slogan, dan slecht beleid', dus we zien het niet als heel negatief", besluit Kelly.