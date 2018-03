Motie Mendes #11: "Het zal moeilijk worden, denk ik"

BEVERWIJK - - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

De dag voor de verkiezingen organiseert Mendes een koffie-ochtend in de wijk. "Het is een beetje strategisch gekozen", zegt hij. Hij hoopt dat alle mensen die daadwerkelijk wat willen veranderen uit 'zijn' wijk Oosterwijk en Zwaansmeer langskomen.

Het liep niet echt storm. "Het valt een beetje tegen. Dat vind ik een beetje jammer", zegt de vader van Mendes. Om in de gemeenteraad te komen is onze betrokken burger afhankelijk van voorkeursstemmen. Maar als er zo weinig op zijn koffie-ochtend afkomen, hoe moet dat dan met de verkiezingen? "Het zal moeilijk worden, denk ik", zegt Mendes. "Ik denk dat die mensen alle hoop al een beetje verloren hebben."

Als het niet lukt, is er ook geen man overboord. "Dan hebben we ons best gedaan. Meer dan ons best kunnen we niet doen", zegt hij. "Al is het niet op mij, maar ga stemmen. Dat is heel belangrijk."

Volg meer over Motie Mendes en ander politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij bijvoorbeeld een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl