NH Kiest: Inwoners van De Rijp boos over hondenbelasting

DE RIJP - Veel gemeenten vinden het niet meer van deze tijd: hondenbelasting. Op veel plekken is de viervoetertaks daarom afgeschaft, alleen in Alkmaar nog niet. Sinds De Rijp onderdeel is van de gemeente Alkmaar moeten hondenbezitters ook daar de portemonnee trekken. En daar zijn de baasjes niet bepaald blij mee.

"Waardeloos, afschaffen die handel", vertelt een man die zijn hond aan het uitlaten is in De Rijp. Hij betaalt net als andere hondenbezitters 50 euro per hond per jaar, maar dat bedrag is niet de grootste ergernis. "Ja, dat is natuurlijk niet een wereldbedrag. Als ze er wat voor doen, vind ik het prima. Maar ze doen er helemaal niets voor", hekelt een vrouw.

Niets voor honden

De meesten maken braaf de belasting over, maar er zijn ook mensen die uit principe niets betalen. "Er is helemaal niets voor de honden. Als je wegenbelasting betaalt, wordt het gebruikt voor de wegen en als je hondenbelasting betaalt moet er iets gedaan worden voor de honden", zegt een notoire tegenstander van de belasting. Bang voor boetes is hij niet. "Dan komen ze maar met een rekening, dan vecht ik het aan."

Gemeenten zijn overigens niet verplicht om de opbrengst van de belasting te besteden aan hondenpoepbakken of aan het opruimen van poep. Toch lijkt het er in De Rijp voor de viervoeters alleen maar minder op te worden. Bij het losloopgebied wordt bovendien flink gebouwd. "Alles wordt hier bebouwd en we kunnen alleen nog maar een klein rondje, en dat is het. En voor de rest moet je 'm vast houden", besluit een vrouw.

Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhmedia.nl