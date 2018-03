IJssalon verkoopt gitzwart ijs: "Heb ik al een zwarte tong?"

DRIEHUIS - Nu de zon weer schijnt en we eindelijk de winter hebben uitgezwaaid, is het ook weer tijd voor dingen die bij de lente horen. Zoals ijsjes eten! En dat kun je doen met een klassiek hoorntje met daarop een doorsnee vanille bolletje, maar het kan excentrieker. Maak kennis met een gitzwart chocolade-ijsje met actief kool.

'Black Ash Icecream' heet de nieuwe publiekstrekker van het IJspaleis in Driehuis. IJscoman Rob Kok legt uit hoe het ijsje zijn pikzwarte kleur krijgt. "We hebben aan het ijs actief kool toegevoegd. Het is geen steenkool of wat dan ook. Ze hebben kokosnootschillen extreem verhit en de as daarvan hebben ze met hete lucht bewerkt en dat geeft het een heel zwarte kleur."

Zwarte tong

Ook onze verslaggever mocht het ijsje natuurlijk even proberen. "Heb ik al een zwarte tong", is de eerste vraag die veel mensen stellen als ze het ijsje eten. Ook de smaak is goed te pruimen, als we onze verslaggever moeten geloven. Volgens Rob liep het meteen storm in zijn zaak.