NH Kiest: De Alkmaarse politiek over hondenbelasting

ALKMAAR - Veel gemeenten vinden het niet meer van deze tijd: hondenbelasting. Op veel plekken is de viervoetertaks daarom afgeschaft, alleen in Alkmaar nog niet. Sinds De Rijp onderdeel is van de gemeente Alkmaar moeten hondenbezitters ook daar de portemonnee trekken. En daar zijn de baasjes niet bepaald blij mee.

We legden de politieke partijen in Alkmaar de volgende stelling voor:

Hondenbelasting moet zo snel mogelijk afgeschaft worden in heel de gemeente Alkmaar

GroenLinks

ONEENS: De hondenbelasting hoort ten goede te komen aan voorzieningen waar dieren en eigenaren profijt van hebben, zoals aanleg en onderhoud van hondenlosloopgebieden, het dierenasiel en de dierenambulance. Als het budget voor deze voorzieningen op een andere manier gerealiseerd kan worden, kan de hondenbelasting wat GroenLinks betreft worden afgeschaft. Tot die tijd houden wij hieraan vast.

DENK

EENS: Hondenbelasting is een middeleeuwse belasting en niet meer van deze tijd. Hondenbelasting is enkel een melkkoe voor de gemeente en daarom ook eigenlijk een oneerlijke belasting. Temeer omdat de opbrengsten naar eigen inzicht van de gemeente gebruikt mogen worden en niet verplicht ingezet hoeven worden ten behoeve van het hondenbeleid. Onze belofte: Al eerder hebben wij in de raad aangegeven, af te willen van deze belasting. Helaas kregen we toen geen meerderheid. Wij zullen doorgaan totdat we dit geregeld hebben!

D66

EENS: In Alkmaar zijn inmiddels alle voorzieningen aanwezig zijn om op een leuke manier en hygiënisch een hond uit te laten. Het houden van andere huisdieren wordt ook niet belast. Bovendien is de inning en controle op de hondenbelasting lastig en duur. Deze bron van inkomsten is niet meer nodig, dus D66 is voor de afschaffing hiervan.

Leefbaar Alkmaar

NEUTRAAL: Leefbaar Alkmaar staat neutraal tegenover het afschaffen van de hondenbelasting in onze gemeente. Wij vinden wél dat er in ruil voor de belasting meer gedaan moet worden door de gemeente voor de hondenbezitter. Zoals bijvoorbeeld overlast door hondenpoep bestrijden door te zorgen voor voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Daarnaast moet het opruimen van de hondenpoep worden gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.

OPA

ONEENS: Afschaffen van de hondenbelasting is misschien leuk voor de hondenbezitter, maar dan zou de hele gemeenschap moeten meebetalen. Er wordt een kleine 300.000 euro opgehaald aan hondenbelasting in de gemeente Alkmaar. Hiervoor worden palen met poepzakjes geplaatst, hondenlosloopgebieden aangelegd en honden trimbanen gerealiseerd. OPA vindt dat deze zaken betaald moeten worden door de hondenbezitter.

PvdA

EENS: Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en steeds meer gemeenten schaffen het dan ook af. Er is een heel apparaat nodig om controle uit te oefenen en het innen van de 50 euro per hond mogelijk te maken. Vooral voor inwoners met een smalle beurs, zoals ouderen met alleen AOW, vergt dit een extra financiële inspanning. Terwijl een hond juist hen plezier en aanspraak verschaft en de eenzaamheid verdrijft. Wat ons betreft wordt deze belasting dan ook zo snel mogelijk afgeschaft!

VVD

EENS: De toeristen- en hondenbelasting zijn ingevoerd tegen het sentiment van de VVD in. De rechtvaardiging voor hondenbelasting zit in het feit dat het wettelijk kan. Dat hóeft dus niet, integendeel. Wat de VVD betreft dus snel weer afschaffen.

Belangen Alkmaarse Samenleving

EENS: BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) wil graag de hondenbelasting afschaffen. Waarom: heel eenvoudig, het is doodgewoon een hele onrechtvaardige belasting. Bij afschaffing van de hondenbelasting dalen voor de gemeente Alkmaar de inkomsten met 250.000 euro. BAS wil dit compenseren door een bezuiniging van ruim 3 miljoen euro op dure externe inhuur van specialisten. Met die besparing kunnen we diverse punten uit het verkiezingsprogramma van BAS realiseren, waaronder afschaffing van de hondenbelasting maar ook herinvoering van het schoolzwemmen.

