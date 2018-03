Deel dit artikel:











Flinke vertraging op N201 door ongeluk in avondspits Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto

HOOFDDORP - Door een ongeluk op de bij de Kruisweg in Hoofddorp is er op de N201 flinke vertraging ontstaan voor automobilisten. Twee auto's botsten daar op elkaar. Daarbij vielen geen gewonden, maar de ravage is tamelijk groot.

Op foto's is te zien hoe twee auto's behoorlijk in de kreukels tot stilstand zijn gekomen. Het ongeluk vond plaats voor de stoplichten richting Heemstede. Door het ongeval zijn twee rijbanen afgesloten. In de richting van Cruquius staat daardoor inmiddels een behoorlijke file. Hoe lang de rijbanen nog afgesloten blijven, is niet bekend.