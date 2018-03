Referendum verdeelt Weesp in twee kampen: "Het gaat hard tegen hard"

WEESP - De spanning stijgt rondom het referendum in Weesp. Morgen kiezen de inwoners voor een fusie met Amsterdam of Gooise Meren. Het lijkt erop alsof het gelijk opgaat.

Het referendum houdt de gemoederen flink bezig en heeft ervoor gezorgd dat de stad verdeeld is in twee kampen. "We hebben een website de lucht in gebracht en een poster gemaakt", vertelt Dick Spel die pro Gooise Meren is. Maar ook het andere kamp zit niet stil. Christian Pfeiffer heeft ook een poster gemaakt en geplakt op de verkiezingsborden, maar dan met een keuze voor Amsterdam.

Alles om er maar voor te zorgen dat het hun geliefde Amsterdam of Gooise Meren wordt. Het gaat op dit moment hard tegen hard. "Ook al is het soms een verhitte strijd, we kunnen wel allemaal nog door één deur", vertelt Spel lachend.

Het lijkt erop dat de kiezers verdeeld zijn. De ouderen kiezen vooral voor Gooise Meren en de jongere mensen kiezen voor Amsterdam.

Maar het laatste woord is aan de gemeenteraad. Zij besluiten of ze de uitslag van het raadgevend referendum overnemen of naast zich neerleggen. Een meerderheid van de raad stemde eerder al voor een fusie met Amsterdam. De grootste partij in Weesp heeft al laten weten tijdens het NH Gooi Debat alleen bij een overgrote meerderheid voor Gooise Meren de uitslag te zullen overnemen. Maar hoeveel procent een 'overgrote meerderheid' is, wist hij nog niet.

De gemeenteraad zal maandag 26 maart tijdens een speciale raadsvergadering een definitieve keuze maken voor een toekomst met Amsterdam of Gooise Meren