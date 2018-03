Eenzame Wuytens: "Op dit moment makkelijker om voor Oranje geselecteerd te worden"

ZAANSTAD - Van alle basisspelers is Stijn Wuytens de enige AZ'er die geen uitnodiging van een nationale bond heeft gekregen. De verdediger traint gewoon op het AFAS trainingscomplex. "Jammer dat ik er niet bij, maar is heel moeilijk om voor België geselecteerd te worden."

"Het is eenzaam. Iedereen is uitgewaaid. Ik zit hier lekker alleen." Van Wout Weghorst tot aan Alireza Jahanbakhsh, iedereen behalve Wuytens speelt in deze interlandperiode voor hun land. Voor de 28-jarige Belg is het ook niet makkelijk om deel uit te maken van zijn land. "Het is gewoon een fantastische lijst met spelers. Je moet uitzonderlijk presteren om daarbij te horen."

De centrale verdediger is ook realistisch als het gaat om een uitnodiging voor de Rode Duivels. "Het zit ver in mijn achterhoofd. Het zou mooi zijn, maar op dit moment is het iets makkelijker om voor Oranje of voor een ander land geselecteerd te worden."

Wuytens speelt al bijna zijn hele voetballeven in de Nederlandse competitie, maar dat hij zich laat neutraliseren tot Nederlander is totaal geen optie. "Ik blijf gewoon Belg en dat zou ik nooit veranderen." Vertelt de AZ'er met een lach.

Voordeel van deze rustige week is dat Wuytens kan herstellen van kleine pijntjes. De verdediger heeft wat last van zijn lies en trainde dinsdag alleen in de gym, zodat hij zaterdag 31 maart weer topfit op het veld staat als AZ op bezoek gaat bij ADO Den Haag. Dit duel is live te volgen via NH Sport op de radio.