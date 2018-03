Den Helders favoriete 'huisdier' zeehond Bertus is zoek

DEN HELDER - Noord-Hollands meest geliefde zeehond is zoek. Bertus vertrok in november van de haven in Den Helder, maar is nog niet teruggekeerd. Bert de Groot, die werkt in de haven, maakt zich zorgen. "Het is spannend."

De zeehond gaat wel vaker weg, 'naar de vrouwtjes toe', zegt Bert tegen NH Radio. "Rond februari, begin maart uiterlijk, moet hij wel terug zijn, maar hij is er nog niet."

Vriend

Bert werkt bij de visafslag in de haven van Den Helder en zag daar met z'n collega's de zeehond. Door vis te geven, is het ze gelukt om de zeehond op de kant te krijgen. Nu kwam 'ie elke dag een visje halen. "Hij springt nog niet door een hoepel, maar hij eet wel uit de hand. Dat vinden wij al een hele sensatie."

Sindsdien hoort de zeehond echt bij de stad. "Het is een vriend van de visopslag, maar ook van Den Helder", aldus Bert.

Bertus dood

Het is niet de eerste keer dat er zorgen zijn om de zeehond. Twee jaar geleden werd gedacht dat hij dood was, nadat er een zeehond werd gevonden die erg op Bertus leek. Een dag later kwam hij terug de haven in om een visje te halen.

Bert was opgelucht, want hij is ondertussen erg gehecht geraakt aan de zeehond. "Heel veel mensen hebben een huisdier; een hond of een kat. Maar ik heb een zeehond", zegt hij. "Ik ben altijd weer blij als hij terugkomt in de haven. Je hebt toch een band opgebouwd met zo'n beest."

Hij gaat er niet vanuit dat er iets is gebeurd met de zeehond en gaat uit van het beste. "Er zijn zoveel vrouwtjes, dus hij heeft extra werk. Daardoor duurt het even wat langer voordat hij terug is."

In de tussentijd is het afwachten voor Bert. Ondanks dat hij even niet in Den Helder werkt, blijft hij er elke dag mee bezig. "M'n collega's stuur ik elke dag een berichtje: 'Heb je 'm al gezien?' Want zodra hij er is, ben ik gelijk in de haven."