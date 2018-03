Guus Hiddink op bezoek bij AZ: "Nu moeten ze de volgende stap maken"

ZAANSTAD - Een bijzondere toeschouwer dinsdagmiddag bij de training van AZ. Oud-bondscoach Guus Hiddink bekeek vanaf de zijlijn de Alkmaarse selectie. "Ik heb zo nu en dan contact met directeur Robert Eenhoorn en dan kom ik even langs."

Twee jaar geleden stond Hiddink voor het laatst op het veld als coach van Chelsea. In Londen volgde hij in december 2015 Jose Mourinho op. Nu hij op een afstandje het voetbal volgt, mist het vak wel een beetje. "Ik ben jaloers op die trainers. Heerlijk om zo te trainen met die jongens."

Als voetballiefhebber volgt hij AZ uiteraard ook. De oud-coach van onder andere PSV weet hoe het is om in de top van Nederland te werken. De Alkmaarse club wil zich daar ook graag tussen nestelen. "Ze staan al heel hoog. Nu gaat het om de volgende stap en dat is geen makkelijke stap. Het heeft met de buitenwereld te maken, hoe ze naar je kijken. Dit jaar staat AZ prima. Als ze dat volgend jaar ook weer doen of iets beter doen, dan krijg je vanzelf het stempel dat ze er ook bij horen."

Na de training dronk Hiddink nog een kop koffie met Hugo Hovenkamp, Robert Eenhoorn en Arthur Numan.