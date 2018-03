Deel dit artikel:











Lokale partij geeft folder in West-Fries uit: "Ut ken nag zoveul beter!" Foto: Progressief Drechterland

DRECHTERLAND - De lokale partij Progressief Drechterland (PDL) bekijkt de aankomende gemeenteraadsverkiezingen graag praktisch. Want voor verkiezingen in West-Friesland, waarom zou je dan niet ook alle informatie over je partij in je eigen dialect verschaffen? Vandaar dat de partij een informatiefolder in het West-Fries heeft uitgebracht.

"Ut ken nag zoveul beter!", vindt PDL. Want: "Progressief DrechterLand (PDL) voelt zich as lokale partai hil erreg betrokke bai de inweuners van Drechterland." En, 'Ut ken' nog zoveel meer: "Ut ken! Goed onderwois en een sterke economie". "Ut ken! Recreëren in Drechterland". "Ut ken! Een goed bestuur". "Ut ken! Voiliger en beter verkeer en vervoer". "Ut ken! Beter weune". "Ut ken! Een foinere en groenere weunomgeving". "Ut ken! Een gezond en waardevol leven". En tot slot: "Ut ken! Een duurzaam Drechterland". Bekijk hier de digitale folder in volledige grootte. Heb je geen idee wat hierboven staat? Volg dan deze spoedcursus West-Fries: