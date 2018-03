Deel dit artikel:











Beyoncé en Jay-Z geven extra concert in Amsterdam Foto: ANP

AMSTERDAM - Beyoncé en Jay-Z geven een tweede concert in de Amsterdam ArenA tijdens hun On The Run II-tour. De kaarten voor het optreden op dinsdag 19 juni waren binnen een uur weg en daarom is een extra concert toegevoegd op woensdag 20 juni, meldt organisator Mojo.

Ook in Amerika waren de shows razendsnel uitverkocht. Het muzikale duo heeft extra concerten aangekondigd in onder meer Washington, Chicago en Los Angeles. Lees ook: Kamervragen over woekerprijzen kaartjes concert Beyoncé en Jay-Z De concertreeks van Beyoncé en Jay-Z begint op 6 juni in Cardiff en trekt langs verschillende Europese steden. Eind juli gaat het muzikale echtpaar op tournee in Amerika. Reprise

Het duo ging al eens samen op tournee in 2014. De On The Run-tour werd destijds ook een groot succes. Ruim 90 procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht en de tournee was goed voor een omzet van omgerekend ruim 75 miljoen euro. Ruim 850.000 fans kochten een kaartje voor een concert. De kaartverkoop voor het extra concert begint op aanstaande maandag om 10.00 uur.