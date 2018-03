Deel dit artikel:











NH Airtime: Meevliegen in de cockpit van de Boeing 737 MAX Foto: NH/Doron Sajet

SCHIPHOL - Bij TUI Fly hebben ze weer een nieuw vliegtuig. Eerst was deze touroperator in 2014 al de eerste gebruiker van de Boeing 787 Dreamliner van Nederland. Nu heeft TUI de eerste Boeing 737 MAX 8 van de Benelux in gebruik genomen. Dit eerste toestel heeft een Belgische registratie, maar zal ook regelmatig op Schiphol te zien zijn.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De Boeing 737 MAX 8 is de opvolger van de Boeing 737-800, en is een stuk stiller. Volgens TUI Fly is hij zo'n 40 procent zuiniger dan zijn voorganger. Deze Belgische Boeing met de registratie OO-MAX is de eerste van zeventig bestelde toestellen. De kisten worden verspreid bij de dochtermaatschappijen van TUI in Nederland, België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Lees ook: Eerste Boeing 737 MAX 8 geland op Schiphol De OO-MAX was gisteren voor het eerst op Schiphol voor een kort promotievluchtje naar Rotterdam. NH Airtime vloog mee en filmde de vlucht vanuit de cockpit. De eerste MAX met een Nederlandse registratie wordt dit najaar op Schiphol verwacht.