125-jarig Paasvee volop in voorbereiding: "We zijn heel trots"

SCHAGEN - Morgen barst het grootste feest van Schagen weer los. De jaarlijkse Paasveetentoonstelling wordt dit jaar nog groter gevierd dan anders, de veekeuring bestaat 125 jaar. Sinds vanmorgen is een grote groep vrijwilligers bezig om de Markt, in het centrum van de stad, klaar te maken voor de dieren en de festiviteiten.

"Heel bijzonder, het wordt de 120ste editie in ons 125 jarig bestaan. Welke club kan ons nou zeggen dat ze zo lang bestaan", zegt voorzitter Willem Keesom, terwijl om hem heen de relingen worden geinstalleerd waar de koeien aan vast komen te staan. "We zijn er heel trots op. Dat je zoiets zo lang kan volhouden, is uniek."

Hobbyboer Jacob Worp uit Benningbroek doet in die lange traditie al 25 jaar mee aan de keuring. "Ik neem dit jaar meer dieren mee dan ooit", vertelt hij in zijn stal. "Ik heb hier de hoogste verwachtingen van. Ik heb heel veel gefokt, maar een kalf met zoveel vleesopdruk en zo mooi op de benen, ja daar hoop ik heel ver mee te komen."

Record

De prijzenkast van Worp is goed gevuld. "Het mooiste is het karakter. De Belgische Blauwe zijn ontzettend zacht van karakter." Keesom: "We rekenen op zo'n 155 tot 160 dieren, er staan er 182 in de catalogus. Dat is een record sinds de mond- en klauwzeer van rond 2000."

Morgenvroeg komen de eerste dieren aan. Die worden dan eerst schoongemaakt en opgepoetst. Daarna volgen de keuringen in de diverse categorieën. "We hebben er ontzettend veel zin in."