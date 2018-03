Edwin Zoetebier weer keeperstrainer FC Volendam

VOLENDAM - Edwin Zoetebier keert terug op het oude nest bij FC Volendam. De 47-jarige oud-doelman heeft een contract voor een jaar getekend als keeperstrainer, met een optie op nog een seizoen.

Zoetebier was in het verleden doelman van onder andere FC Volendam, PSV en Feyenoord. Ook was hij al eens eerder keeperstrainer bij Volendam.

Zoetebier neemt de plek over van Bela Szenasi, die keeperstrainer wordt bij de jeugdopleiding van AZ. Met het aantrekken van Zoetebier krijgt de technische staf van FC Volendam voor volgend seizoen verder vorm.